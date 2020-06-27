«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря дублю Алексея Миранчука
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ассистировали ему Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, ему ассистировал Дмитрий Рыбчинский. Через несколько минут московский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Алексея Миранчука, реализовавшего 11-метровый.
«Локомотив», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (26) — на 11-м месте.
- 27 июня 2020
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