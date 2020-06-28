Гол Цымбаларя вышел в 1/4 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В седьмую пару 1/8 финала попали голы Ильи Цымбаларя («Спартак») в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов сезона-1998/1999 (30 сентября 1998 года) и Марка Гонсалес (ЦСКА) — в ворота «Севильи» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (24 февраля 2010 года).
В этом противостоянии победил гол Цымбаларя — за него проголосовало 58 процентов опрошенных. Гол Кечинова набрал 42 процента голосов.
Ранее в 1/4 финала баттла вышли голы Олега Блохина, Алана Дзагоева, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Юрия Жиркова и Андрея Тихонова. Напомним, участниками 1/8 финала также стали голы Фёдора Черенкова и Юрия Никифорова.
- 28 июня 2020
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