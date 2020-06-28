Маурисио Почеттино может возглавить «Бенфику»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может сменить Бруну Лаже на посту главного тренера лиссабонской «Бенфики», сообщает Record.

По данным источника, президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра уже контактировал со специалистом. Сообщается, что клуб готов потратиться на услуги Почеттино.

В 2019 году Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Со «шпорами» Почеттино дошёл до финала Лиги чемпионов, где со счётом 0:2 проиграл «Ливерпулю». До этого аргентинец тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол».

В прошлом году под руководством Бруну Лаже «Бенфика» стала чемпионом Португалии, а в нынешнем сезоне, в 28 матчах набрав 64 очка, отстаёт от «Порту» на три очка в турнирной таблице Примейры.