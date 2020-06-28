Алексей Еськов рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче 25-го тура РПЛ. На VAR — Карасёв

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
30 июня (вторник)
«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Сергей Лапочкин, AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Мартынов.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Арам Петросян; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Сергей Карасёв, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Иванов.
1 июля (среда)
«Оренбург» — «Урал»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Николай Богач, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Владимир Сельдяков; инспектор — Сергей Зуев.
«Уфа» — «Рубин»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Андрей Гурбанов; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гвардис.
«Тамбов» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.
«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар.
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Владислав Безбородов, AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Сочи» — «Динамо»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Владислав Назаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.
- 28 июня 2020
-
22:24
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:26
-
20:13
-
20:10
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:04
-
19:00
-
18:46
-
18:23
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
18:03
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:26
-
17:24
-
17:20