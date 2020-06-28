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Алексей Еськов рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче 25-го тура РПЛ. На VAR — Карасёв

Алексей Еськов рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче 25-го тура РПЛ. На VAR — Карасёв
Футбол / РПЛ 0

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

30 июня (вторник)

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Сергей Лапочкин, AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Мартынов.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Арам Петросян; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Сергей Карасёв, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Иванов.

1 июля (среда)

«Оренбург» — «Урал»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Николай Богач, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Владимир Сельдяков; инспектор — Сергей Зуев.

«Уфа» — «Рубин»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Андрей Гурбанов; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гвардис.

«Тамбов» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.

«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар.

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Владислав Безбородов, AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Сочи» — «Динамо»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Владислав Назаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

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