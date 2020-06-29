«Реал» переиграл «Эспаньол» и обогнал «Барселону»

В матче 32-го тура испанской Примеры «Эспаньол» уступил мадридскому «Реалу». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 45-й минуте встречи забил Каземиро с передачи Карима Бензема.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему помогали Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Иван Капаррос Эрнандес.

«Реал», набрав в 32 матчах 71 очко, вышел на первое место в турнирной таблице Примеры. «Барселона» (69) опустилась на вторую строчку. «Эспаньол» (24) остался на последнем, 20-м месте.

В следующем туре «Реал» проведёт домашний матч с «Хетафе» (49), который занимает шестое место в таблице.