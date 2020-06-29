Невилл: «Ман Юнайтед» в борьбе за титул нужен один трансфер и Погба, играющий на максимуме

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл выразил мнение, чего не хватает «Красным дьяволам» для борьбы за победу в английской Премьер-лиге.

«Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» не хватает 1-2 трансфера уровня ван Дейка или Алисона или же одно подписание и Поль Погба, играющий на максимуме своих возможностей.

Какую конкретную позицию требуется усилить? Центральный защитник, вы посмотрите на влияние, которое оказал Ван Дейк на «Ливерпуль». Магуайр действительно принёс много пользы «Юнайтед», но требуется ещё один игрок ему в пару. Ещё одно подписание, и «Юнайтед» может бросить вызов в борьбе за титул», — приводит слова Невилла Goal.

Отметим, что до игры с «Шеффилд Юнайтед» (3:0), состоявшейся 24 июня, Погба не попадал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на протяжении десяти месяцев. До этого француз последний раз выходил в старте в матче с «Арсеналом» в сентябре 2019 года.



В текущем сезоне АПЛ на счету Погба девять матчей и три результативных передачи. «МЮ» занимает пятое место после 30 туров.