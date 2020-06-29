Представлен новый мяч Nike Flight. Им будут играть в РПЛ и АПЛ

Американский производитель спортивной экипировки Nike на своём сайте представил новый мяч в преддверии сезона-2020/2021.
Мяч носит название Nike Flight Ball и выполнен в белом цвете с чёрными вставками. Компания утверждает, что при разработке снаряда использовались инновационные технологии. При этом благодаря тому, что он состоит из четырёх крупных деталей, количество швов удалось сократить на 40 процентов.
В следующем сезоне мяч будет задействован в лигах, являющихся партнёром Nike. Среди них – Российская Премьер-Лига и английская Премьер-лига.
Фото: Официальный сайт Nike
Чемпионат России, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В настоящее время в турнирной таблице первенства лидирует «Зенит».
- 29 июня 2020
-
16:37
-
16:35
-
16:11
-
16:08
-
15:39
-
15:39
-
15:14
-
14:59
-
14:53
-
14:32
-
14:18
-
14:02
-
13:41
-
13:36
-
13:20
-
13:02
-
12:43
-
12:33
-
12:15
-
12:11
-
11:47
-
11:44
-
11:26
-
11:22
-
11:03
-
10:43
-
10:41
-
10:29
-
09:58
-
09:57
-
09:39
-
09:29
-
08:48
-
08:30
-
08:30