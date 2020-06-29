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Представлен новый мяч Nike Flight. Им будут играть в РПЛ и АПЛ

Представлен новый мяч Nike Flight. Им будут играть в РПЛ и АПЛ
Футбол / РПЛ 0

Американский производитель спортивной экипировки Nike на своём сайте представил новый мяч в преддверии сезона-2020/2021.

Мяч носит название Nike Flight Ball и выполнен в белом цвете с чёрными вставками. Компания утверждает, что при разработке снаряда использовались инновационные технологии. При этом благодаря тому, что он состоит из четырёх крупных деталей, количество швов удалось сократить на 40 процентов.

В следующем сезоне мяч будет задействован в лигах, являющихся партнёром Nike. Среди них – Российская Премьер-Лига и английская Премьер-лига.

Фото: Официальный сайт Nike

Чемпионат России, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В настоящее время в турнирной таблице первенства лидирует «Зенит».

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