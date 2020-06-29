Тренер «Оренбурга»: сидим на карантине до 7 июля, но ограничения могут снять раньше

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов рассказал о ситуации в команде, которая находится на карантине. На прошлой неделе стало известно, что у нескольких игроков клуба выявили коронавирусную инфекцию.

«Согласно требованиям местного Роспотребнадзора, мы сидим на карантине с 23-24 июня до седьмого июля. Сегодня у нас взяли анализы, завтра всё будет готово. Насколько я понял, если анализы будут отрицательными, могут и раньше снять ограничения карантина.

Пока нет информации, как будет проходить игра с «Уралом». Наше руководство ведёт переговоры с Роспотребнадзором», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Урал» запланирован на 1 июля (начало — в 15:00 мск). Встреча должна состояться в Оренбурге на стадионе «Газовик».