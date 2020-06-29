РПЛ выступила с заявлением о матчах «Динамо» и «Оренбурга» в 25-м туре

Российская Премьер-Лига рассказала о ситуации в московском «Динамо» и «Оренбурге», в которых ранее были выявлены заражённые коронавирусом игроки.

«На данный момент в «Оренбурге» десять членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты.

Оренбургская команда ждёт предписания местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура РПЛ против «Урала». Встреча запланирована на 1 июля.

«Динамо», которое в 24-м туре сыграло с ЦСКА, продолжает ежедневное тестирование с отрицательными результатами. В московском клубе новых случаев заражения не выявлено. В преддверии игры с «Сочи», запланированной на 1 июля, команда ожидает новое предписание от Роспотребнадзора», — говорится в заявлении РПЛ на сайте организации.