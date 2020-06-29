«Ювентус» объявил о продлении контракта с Буффоном и Кьеллини

Туринский «Ювентус» продлил контракты с вратарём Джанлуиджи Буффоном и защитником Джорджо Кьеллини, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Новые соглашения между футболистами и клубом будут действовать до лета 2021 года.

Буффон стал игроком «Ювентуса» летом 2001 года, покинув «Парму». Сумма трансфера составила € 52,88 млн. Летом 2018 года голкипер перешёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента, но через год бесплатно вернулся в «Ювентус». В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провёл семь матчей в чемпионате Италии и пропустил семь голов.

Кьеллини стал игроком «Ювентуса» летом 2005 года, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. В нынешнем сезоне 35-летний защитник провёл три матча в Серии А (два — в основном составе) и забил один гол.