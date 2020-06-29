«Спартак» потратил на вознаграждения посредникам в 2019 году более 920 млн рублей
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал данные по вознаграждениям, выплаченным футбольными клубами посредникам в 2019 году.
Согласно представленным данным, московский «Спартак» потратил на услуги агентов € 11,685 млн (более 920 млн рублей). Расходы петербургского «Зенита» на услуги посредников составили € 8,825 млн (примерно 695 млн рублей). «Локомотив» потратил на агентские услуги 63,212 млн рублей, а ЦСКА — € 4,233 млн (около 333 млн рублей), «Краснодар» — € 3,567 млн, «Ростов» — € 2,533 млн и $ 77 тыс., московское «Динамо» — 10,2 млн рублей, «Крылья Советов» — € 235 тыс.
Общая сумма вознаграждений, заплаченная в 2019 году футболистами посредникам, составила 80,9 млн рублей.
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