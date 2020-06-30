«Беневенто» досрочно завоевал путёвку в Серию А
«Беневенто» досрочно добился повышения в классе и в сезоне-2020/2021 выступил в итальянской Серии А.
Команда Филиппо Индзаги набрала 76 очков в 31 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии В. «Кротоне» и «Читтаделла», идущие на 2-м и 3-м месте, набрали по 52 очка каждый. В запасе у команд осталось по семь матчей. Таким образом, «Беневенто» гарантировал себе первое место и прямой выход в Серию А.
В последний раз за 7 туров до конца выход в итальянскую Серию А себе обеспечивал «Асколи» в сезоне-1977/1978. В то время за победу команды получали два очка.
«Беневенто» выступит в Серии А во второй раз в истории. Клуб пробился в высший дивизион в сезоне-2017/2018, однако сразу из него вылетел.
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