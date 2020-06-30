«Барселона» сообщила, что «Хетафе» выкупил Кукурелью за € 10 млн

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Марка Кукурельи в «Хетафе» на постоянной основе.



Клуб из Хетафе выкупил 21-летнего футболиста за € 10 млн. При этом у сине-гранатовых остаются 10% прав на Марка.



Кукурелья является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за «Эйбар», который в концовке кампании выкупил его у сине-гранатовых. Однако летом, спустя два месяца после сделки, каталонский клуб вернул Марка за € 4 млн, а затем отдал его в аренду в «Хетафе».



В нынешнем сезоне Кукурелья принял участие в 31 матче испанской Примеры, в котором записал на свой счёт 1 гол и 5 результативных передач, а также получил 7 жёлтых карточек.

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