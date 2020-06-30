«Отдам всё для этого клуба». Миралем Пьянич обратился к болельщикам «Барселоны»

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала в «Твиттере» видеообращение новичка команды 30-летнего боснийца Миралема Пьянича.

«Я очень счастлив. Отдам всё для этого клуба. До скорых встреч. Вперед, «Барса»! — сказал Пьянич.

Видео доступно в «Твиттере» «Барселоны».

Напомним, что вчера, 29 июня, «Барселона» официально объявила о договорённости по трансферу Миралема Пьянича из туринского «Ювентуса. Каталонский клуб заплатит за футболиста € 60 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Хавбек подписал с «Барселоной» контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Пьянича составят € 400 млн. Трансфер состоится после фактического завершения сезона-2019/2020.



В этом сезоне 30-летний хавбек принял участие в 24 матчах Серии А (22 — в основе), забил три мяча и отдал две голевые передачи.