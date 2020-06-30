Ашраф Хакими опубликовал прощальное письмо дортмундской «Боруссии» и её болельщикам

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими перед переходом в «Интер» попрощался с дортмундской «Боруссией», за которую выступал на протяжении двух последних сезонов на правах аренды.
«Подошёл к концу прекрасный этап моей жизни. После двух замечательных лет я покидаю клуб, временем в котором наслаждался. С первой же секунды «Боруссия» и город дали мне потрясающую заботу и внимание. Сейчас могу уверенно сказать, что поступил правильно, выбрав Дортмунд своим домом на два года.
Хочу поблагодарить всех своих партнёров по команде, тренерский штаб и всех работников клуба за любовь и доверие, которым я был окружён всё это время. Также хочу сказать спасибо невероятным болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживали нас в каждом матче. Я никогда не забуду великолепную «Жёлтую стену». Наконец, я хочу поблагодарить свою семью и друзей, которые всегда меня поддерживали.
Надеюсь, однажды наши пути вновь пересекутся. До скорых встреч, «Боруссия»!» — написал Ашраф в своём «твиттере».
- 30 июня 2020
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:55
-
14:44
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
13:59
-
13:43
-
13:43
-
13:32
-
13:16
-
12:58
-
12:50
-
12:26
-
12:25
-
12:15
-
12:15
-
12:08
-
11:49
-
11:30
-
11:12
-
10:54
-
10:33
-
10:32
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:36
-
09:34
-
08:51
-
08:35
-
08:30
-
07:58