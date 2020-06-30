Ашраф Хакими опубликовал прощальное письмо дортмундской «Боруссии» и её болельщикам

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими перед переходом в «Интер» попрощался с дортмундской «Боруссией», за которую выступал на протяжении двух последних сезонов на правах аренды.



«Подошёл к концу прекрасный этап моей жизни. После двух замечательных лет я покидаю клуб, временем в котором наслаждался. С первой же секунды «Боруссия» и город дали мне потрясающую заботу и внимание. Сейчас могу уверенно сказать, что поступил правильно, выбрав Дортмунд своим домом на два года.



Хочу поблагодарить всех своих партнёров по команде, тренерский штаб и всех работников клуба за любовь и доверие, которым я был окружён всё это время. Также хочу сказать спасибо невероятным болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживали нас в каждом матче. Я никогда не забуду великолепную «Жёлтую стену». Наконец, я хочу поблагодарить свою семью и друзей, которые всегда меня поддерживали.



Надеюсь, однажды наши пути вновь пересекутся. До скорых встреч, «Боруссия»!» — написал Ашраф в своём «твиттере».

Ашраф Хакими прибыл в Милан на медосмотр для «Интера»