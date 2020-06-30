Кечинов: если «Спартак» считает, что он сильнее, чем ЦСКА, то может поплатиться за это

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Если смотреть по последним играм, то можно назвать «Спартак» фаворитом. Эта команда выглядит интереснее. Однако это ни о чём не говорит. Дерби всегда непредсказуемо. У ЦСКА тоже будут шансы на победу. С «Динамо» они в обороне отыграли лучше, чем с «Зенитом». Не хватает остроты в атаке. Но здесь будет совсем другой настрой. Если «Спартак» считает, что сильнее на данный момент, он может поплатиться за это.



При полных трибунах дерби ощущается по-другому. Но тем не менее приходится жить в такой реальности, смотреть матчи по телевизору. В любом случае нас ожидает интереснейший матч», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.



Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как завершится дерби ЦСКА — «Спартак»?