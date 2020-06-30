«Ливорно» отпустил сразу 18 игроков основной команды и будет бороться за выживание без них
Руководство итальянского клуба «Ливорно» решило не продлевать контракты, действие которых заканчивается сегодня, 30 июня, с 18 игроками основной команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, это решение было принято после поражения «Ливорно» в домашнем матче 31-го тура Серии В с «Венецией» (0:2), который состоялся накануне. Если контракты с футболистами не будут продлены, в оставшихся семи матчах сезона-2019/2020 команда будет располагать лишь 8 игроками, с которыми заключены долгосрочные соглашения. С большой долей вероятности за основную команду «Ливорно» в оставшихся играх выступят футболисты команды U19.
«Ливорно» набрал 21 очко в 31 матче и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии В.
- 30 июня 2020
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