Российский голкипер Антон Митрюшкин покинул «Сьон», сообщается на официальном сайте швейцарского клуба.

Контракт голкипера истёк, и он покинул клуб в статусе свободного агента. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

«Грустно покидать „Сьон“. Несколько недель назад здесь родился мой первый ребёнок. Я чувствовал себя здесь очень хорошо. У меня хорошие отношения с фанатами клуба, поэтому останутся только положительные воспоминания о „Сьоне“. Не знаю, что ждёт меня в будущем. У меня есть несколько вариантов, но я пока ничего не решил», — сказал Митрюшкин.

24-летний Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака». В «Сьон» перешёл в 2016 году. В составе швейцарского клуба голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей.