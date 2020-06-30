Легенда «Барселоны» Бакеро отказался занять пост технического директора «Локомотива»

Глава молодёжного департамента «Барселоны» Хосе Мария Бакеро отклонил предложение московского «Локомотива» стать техническим директором клуба, сообщает Sport.es.



По информации источника, «железнодорожники» предложили Бакеро контракт на три года на выгодных условиях, однако он отдал приоритет продолжению работы в структуре «Барселоны» даже при условии снижения зарплаты. Ожидается, что Бакеро в любом случае покинет пост главы молодёжного департамента каталонцев и будет отвечать в клубе за футболистов, отданных в аренду. Новое соглашение Бакеро с «Барселоной» будет заключено в ближайшее время.



59-летний Бакеро работал тренером в «Пуэбле», «Малаге B», «Реале Сосьедад», «Полонии», «Лехе» и других клубах. С 2017 года занимает должность главы молодёжного департамента «Барселоны» и спортивного директора в «Барселоне» U18 и U19. Бакеро выступал за «Барселону» с 1988 по 1997 год, сыграл 337 матчей, забил 93 гола.

Источник: легенда «Барселоны» Бакеро станет техническим директором «Локомотива»