Источник: легенда «Барселоны» Бакеро станет техническим директором «Локомотива»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что глава молодежного департамента «Барселоны» Хосе Мария Бакеро станет техническим директором «Локомотива».

«В ближайшее время в клубе появится новый функционер — Хосе Мария Бакеро, легенда „Барселоны“, один из рекордсменов по количеству матчей за клуб. В 2017-м он возглавил академию „Барселоны“, а теперь может перебраться в Москву: сейчас с Бакеро обсуждают контракт. Вполне возможно, скоро испанец войдет в структуру академии „Локомотива“ и займёт пост технического директора клуба. Говорят, что сам Эрик Абидаль рекомендовал Бакеро во время своего визита в Москву.



Плюс уже несколько месяцев как у „Локо“ появился новый шеф-скаут в Европе — итальянец Риккардо Червелатти. Он уже активно ищет игроков в Европе для „Локомотива“. Судя по всему, Червелатти нашел в Италии Андрей Лосюк — они давно знакомы. Напомню, что сам Лосюк оказался в „Локомотиве“ по приглашению Кикнадзе в прошлом году.



Я стал наводить справки, так как никогда не слышал о Риккардо Червелатти. Я решил узнать о нем у своего знакомого, шеф-скаута „Сассуоло“ Сальваторе Монако. Он подтвердил, что Червелатти уже несколько месяцев имеет отношения к российскому футболу, но опыта в футбольных трансферах за плечами не имеет.

Так, по основной профессии Червелатти страховщик, ранее работал в страховом бизнесе, периодически оказывая услуги футболистам — например, помогал со страховками игрокам «Болоньи». Именно Червелатти инициировал и сейчас занимается переговорами с клубом СПАЛ, где играет Аркадиуш Реци. Червелатти ведёт переговоры, но пока безуспешно, так как до сделки далеко", — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

59-летний Бакеро работал тренером в «Пуэбле», «Малаге B», «Реале Сосьедад», «Полонии», «Лехе» и других клубах. С 2017 года занимает должность главы молодежного департамента „Барселоны“ и спортивного директора в „Барселоне“ U18 и U19.

Бакеро выступал за «Барселону» с 1988 по 1997 год, сыграл 337 матчей, забил 93 гола.