Сетьен о матче с «Атлетико»: с каждым разом «Барселоне» всё труднее

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ничью в матче с «Атлетико» (2:2), который состоялся в 33-м туре Примеры на «Камп Ноу».



«Очень жаль. С каждым разом нам всё труднее. Потеря этих очков означает, что мы ещё дальше от титула. Нам нужно продолжать работать. «Атлетико» — хорошая команда. Они отлично защищаются, перекрывает пространство, и мешает выходить со своей половины поля. У них отличные игроки.



Я доволен не всем, потому что мы не выиграли, но я доволен тем, что игроки показали хороший футбол в матче со сложным соперником. Нам не хватает немного удачи, чтобы игры складывались наилучшим образом.



Моё положение в клубе? Не чувствую, чтобы меня кто-то обсуждал. Я привык к сложным ситуациям. Через некоторое время всё это будет казаться анекдотом. Сейчас я не так счастлив, как был в начале, но в целом всё в порядке. Я доволен работой, которую мы проделываем», — приводит слова Сетьена Marca.

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью. В матче было три пенальти и один автогол