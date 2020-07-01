Раскрыты ключевые финансовые показатели «Краснодара» за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям «Краснодара» за 2019 год.



Баланс



Итого оборотные активы — 4 млрд 923 млн рублей



Итого внеоборотные активы — 4 млрд 751 млн рублей



Итого активы — 9 млрд 674 млн рублей



Итого капитала и резервов — 3 млрд 451 млн рублей



Итого пассив — 9 млрд 674 млн рублей



Чистые активы/пассивы — 3 млрд 451 млн рублей



Отчёт о финансовых результатах



Итого операционных доходов — 6 млрд 642 млн рублей



Итого операционных расходов — 4 млрд 392 млн рублей



Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 67 млн рублей



Итого финансовые доходы/расходы — 213 млн рублей



Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — минус 68 млн рублей



Чистая прибыль/убыток до налогообложения — 1 млрд 231 млн рублей.

Стали известны ключевые финансовые показатели «Зенита» за 2019 год