Раскрыты ключевые финансовые показатели «Краснодара» за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям «Краснодара» за 2019 год.
Баланс
Итого оборотные активы — 4 млрд 923 млн рублей
Итого внеоборотные активы — 4 млрд 751 млн рублей
Итого активы — 9 млрд 674 млн рублей
Итого капитала и резервов — 3 млрд 451 млн рублей
Итого пассив — 9 млрд 674 млн рублей
Чистые активы/пассивы — 3 млрд 451 млн рублей
Отчёт о финансовых результатах
Итого операционных доходов — 6 млрд 642 млн рублей
Итого операционных расходов — 4 млрд 392 млн рублей
Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 67 млн рублей
Итого финансовые доходы/расходы — 213 млн рублей
Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — минус 68 млн рублей
Чистая прибыль/убыток до налогообложения — 1 млрд 231 млн рублей.
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