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Стали известны ключевые финансовые показатели «Зенита» за 2019 год

Стали известны ключевые финансовые показатели «Зенита» за 2019 год
Футбол / РПЛ 0

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям петербургского «Зенита» за 2019 год.

Баланс

Итого оборотные активы — 3 млрд 232 млн рублей

Итого внеоборотные активы — 12 млрд 334 млн рублей

Итого активы — 15 млрд 566 млн рублей

Итого капитала и резервов — 3 млрд 795 млн рублей

Итого пассив — 15 млрд 566 млн рублей

Чистые активы/пассивы — 3 млрд 795 млн рублей

Отчёт о финансовых результатах

Итого операционных доходов — 17 млрд 490 млн рублей

Итого операционных расходов — 14 млрд 853 млн рублей

Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 1 млрд 747 млн рублей

Итого финансовые доходы/расходы — 8 млрд рублей

Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — минус 68 млн рублей

Чистая прибыль/убыток до налогообложения — 829 млн рублей

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