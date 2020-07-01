Стали известны ключевые финансовые показатели «Зенита» за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям петербургского «Зенита» за 2019 год.
Баланс
Итого оборотные активы — 3 млрд 232 млн рублей
Итого внеоборотные активы — 12 млрд 334 млн рублей
Итого активы — 15 млрд 566 млн рублей
Итого капитала и резервов — 3 млрд 795 млн рублей
Итого пассив — 15 млрд 566 млн рублей
Чистые активы/пассивы — 3 млрд 795 млн рублей
Отчёт о финансовых результатах
Итого операционных доходов — 17 млрд 490 млн рублей
Итого операционных расходов — 14 млрд 853 млн рублей
Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 1 млрд 747 млн рублей
Итого финансовые доходы/расходы — 8 млрд рублей
Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — минус 68 млн рублей
Чистая прибыль/убыток до налогообложения — 829 млн рублей
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