Стали известны ключевые финансовые показатели «Зенита» за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям петербургского «Зенита» за 2019 год.



Баланс

Итого оборотные активы — 3 млрд 232 млн рублей



Итого внеоборотные активы — 12 млрд 334 млн рублей



Итого активы — 15 млрд 566 млн рублей



Итого капитала и резервов — 3 млрд 795 млн рублей



Итого пассив — 15 млрд 566 млн рублей



Чистые активы/пассивы — 3 млрд 795 млн рублей



Отчёт о финансовых результатах



Итого операционных доходов — 17 млрд 490 млн рублей



Итого операционных расходов — 14 млрд 853 млн рублей



Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 1 млрд 747 млн рублей



Итого финансовые доходы/расходы — 8 млрд рублей



Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — минус 68 млн рублей



Чистая прибыль/убыток до налогообложения — 829 млн рублей