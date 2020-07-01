Источник: Генрих Мхитарян расторгнет контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за «Рому», с большой вероятностью останется в итальянском клубе на постоянной основе.



Накануне, 30 июня, «волки» объявили о продлении аренды армянского футболиста до лета 2021 года. Именно до этого времени рассчитан контракт Генриха с «канонирами».



Как утверждает Corriere dello Sport, Мхитарян расторгнет контракт с «Арсеналом». Агент игрока Мино Райола провёл переговоры с клубом и согласовал прекращение сотрудничества. Таким образом, хавбек перейдёт в «Рому» на правах свободного агента и достанется «волкам» бесплатно, если не учитывать выплаты Райоле и самому футболисту.



Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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