«Тамбов» — «Зенит»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

«Тамбов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 1 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.



Состав «Тамбова»: Шелия, Рыбин, Юрганов, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.



Запасные: Чагров, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук.



Состав «Зенита»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.



Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.



«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Зенит».