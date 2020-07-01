Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» — «Зенит»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Зенит»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 1 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Состав «Тамбова»: Шелия, Рыбин, Юрганов, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук.

Состав «Зенита»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Зенит».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020