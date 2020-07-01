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Игорь Шалимов: пауза пошла «Ахмату» на пользу, мы подготовили команду

Игорь Шалимов: пауза пошла «Ахмату» на пользу, мы подготовили команду
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:1).

«Ключевые моменты — это голы. Второй и третий гол помогли нам, успокоили ситуацию. Ведь мы были под приличным давлением в конце второго тайма. Не согласен, что побеждает тот, кто действует осторожно. Осторожничаешь, когда начинаешь выигрывать. При счёте 0:0 все действуют агрессивно, активно.

Пауза пошла нам на пользу. Мы и до неё играли неплохо, но не было результата. Мы подготовили команду. Что касается Глушакова, то он прошёл полные сборы, хорошо чувствует себя физические. А игрок он классный, мы обладаем опытными игроками, которые могут играть в контроль мяча, что нам удаётся», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата».

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