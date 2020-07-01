«Зенит» в одном шаге от чемпионского титула
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Зенит». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Зенит» одержал победу во всех трёх матчах после возобновления сезона в чемпионате России — с ЦСКА (4:0), «Крыльями Советов» (2:1) и «Тамбовом» (2:1). Петербургский клуб набрал 59 очков в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив», занимающий 2-е место, набрал 48 очков. «Краснодар» (45) — на 3-м месте.
Таким образом, «Зенит» может досрочно стать чемпионом в ближайшем туре Российской Премьер-Лиги. Для этого петербургская команда должна обыграть в гостях «Краснодар», а «Локомотив» — потерять очки в матче с «Сочи».
- 1 июля 2020
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