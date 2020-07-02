«Вильярреал» обыграл «Бетис» и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Примеры
В матче 33-го тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 7-й минуте матча счёт открыл нападающий «Вильярреала» Жерар Морено, успешно реализовавший пенальти. На 30-й минуте Морено оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. В компенсированное время первого тайма нападающий «Бетиса» Набиль Фекир получил две жёлтые карточки и покинул поле.
«Вильярреал» набрал 54 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (37) — на 13-м месте.
В другом матче 33-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Леванте». Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.
Испания - Примера. 33-й тур
01 июля 2020, среда. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 7' (пен) 0:2 Морено – 30'
Удаления: Фекир – 45+3' / нет
- 2 июля 2020
-
02:17
-
01:18
-
00:58
-
00:44
-
00:29
-
00:28
-
00:17
-
00:09
- 1 июля 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:22
-
23:16
-
23:01
-
22:57
-
22:52
-
22:50
-
22:43
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:25
-
22:22
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:29
-
21:26
-
21:21
Партнерский контент