«Вильярреал» обыграл «Бетис» и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Примеры

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 7-й минуте матча счёт открыл нападающий «Вильярреала» Жерар Морено, успешно реализовавший пенальти. На 30-й минуте Морено оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. В компенсированное время первого тайма нападающий «Бетиса» Набиль Фекир получил две жёлтые карточки и покинул поле.



«Вильярреал» набрал 54 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (37) — на 13-м месте.



В другом матче 33-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Леванте». Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.