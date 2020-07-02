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«Вильярреал» обыграл «Бетис» и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Примеры

«Вильярреал» обыграл «Бетис» и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 7-й минуте матча счёт открыл нападающий «Вильярреала» Жерар Морено, успешно реализовавший пенальти. На 30-й минуте Морено оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. В компенсированное время первого тайма нападающий «Бетиса» Набиль Фекир получил две жёлтые карточки и покинул поле.

«Вильярреал» набрал 54 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (37) — на 13-м месте.

В другом матче 33-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Леванте». Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.

Испания - Примера. 33-й тур
01 июля 2020, среда. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 7' (пен)   0:2 Морено – 30'
Удаления: Фекир – 45+3' / нет
Испания - Примера. 33-й тур
01 июля 2020, среда. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 0
Леванте
Валенсия
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