«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — в 22:15 эксклюзивно на «Okko Спорт»

Сегодня, 2 июля, «Okko Спорт» покажет матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, игра начнётся в 22:15 мск.



Этот матч будет особенным, поскольку прошлогодний чемпион «Манчестер Сити» устроит чемпионский коридор «Ливерпулю», оформившему титул в прошлом туре именно благодаря осечке «горожан». Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола на днях подчеркнул: «Конечно, мы организуем чемпионский коридор для «Ливерпуля». Мы всегда готовы наилучшим образом принять «Ливерпуль». Они это заслужили».



При этом «Ман Сити», несомненно, будет полон решимости испортить праздник сопернику, играя на домашнем стадионе. Букмекеры отдают хозяевам предпочтение: сделать ставку на их победу можно с коэффициентом 2.01, а успех мерсисайдцев оценён коэффициентом 3.60. Команды встречались 186 раз, у «Ливерпуля» 91 победа, а у «Манчестер Сити» — 46.



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