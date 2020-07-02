Кашшаи: возможность внедрения технологии определения гола должны оценить федерация и лига

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением о возможности внедрения в РПЛ технологии определения гола.

«Каждая технология, которая помогает судьям принимать правильные решения, полезна и нужна. Но нам нужно проанализировать, как часто мы можем использовать подобную технологию. Это большое вложение, тут уже должны обсуждать и оценивать её применение федерация и лига.

По моему мнению, VAR — хорошая технология, и в матче «Спартак» — «Уфа» она сработала, решение было принято верное. Конечно, в будущем могут возникнуть подобные ситуации, когда VAR уже не сможет помочь, но, опять же, вопрос о внедрении технологии определения взятия ворот нужно обсуждать уже на другом уровне", — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.