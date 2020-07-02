Вадим Евсеев высказался о напряжённом графике после возобновления РПЛ

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал график матчей после возобновления Российской Премьер-Лиги.
«Меня спрашивают, что я думаю про такой график матчей, как сейчас. Когда не только возросло число игр в неделю, но и интервалы между ними меняются. Мы пока играем через три дня на четвёртый. Проблем и минусов не вижу.
Нормальный график. Успеваем восстанавливаться, проводить тактические тренировки и поддерживать физическое состояние у тех игроков, у кого мало игровой практики. Да, сейчас будет накапливаться усталость. Будет меняться график матчей. Но это вопрос правильного восстановления команды. У медицинского штаба добавится работы, что привычно и нормально. И, конечно, правильная ротация игроков. У нас футболистов хватает, все они хотят и готовы играть. Что мы и делаем.
Физическая и психологическая усталость будет накапливаться, как всегда бывает в конце сезона. Но повторюсь, я проблем не вижу. Вспомните, как часто раньше говорили: в России играют мало. Теперь играем много. Я всегда говорил, что за расширение Премьер-Лиги. Чем больше команд, тем больше матчей.
А игра — это главный показатель того, что ты делаешь на тренировке", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 2 июля 2020
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