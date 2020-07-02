Тренер «Динамо» Новиков поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником.
«Поздравляю всех спортивных журналистов с профессиональным праздником! Благодаря вашей работе футбол всегда рядом с болельщиками, где бы они ни находились. Спасибо! Успехов вам!» — написал Новиков в своём «инстаграме».
«Динамо», набрав в 24 матчах 32 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (59). Следующий матч московский клуб проведёт на своём поле с тульским «Арсеналом». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ им. Льва Яшина». Начало встречи — в 16:30 мск. В первом круге команды сыграли вничью в Туле со счётом 1:1.
Новиков: «Динамо» полностью переиграло «Сочи», но не справилось с другими людьми
- 2 июля 2020
-
20:44
-
20:31
-
20:30
-
20:17
-
20:05
-
19:56
-
19:56
-
19:33
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:50
-
18:35
-
18:35
-
18:28
-
18:16
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:41
-
17:33
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:58
-
16:52
-
16:45
-
16:34
-
16:12
Партнерский контент