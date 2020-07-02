Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Динамо» Новиков поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

Тренер «Динамо» Новиков поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником.

«Поздравляю всех спортивных журналистов с профессиональным праздником! Благодаря вашей работе футбол всегда рядом с болельщиками, где бы они ни находились. Спасибо! Успехов вам!» — написал Новиков в своём «инстаграме».

«Динамо», набрав в 24 матчах 32 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (59). Следующий матч московский клуб проведёт на своём поле с тульским «Арсеналом». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ им. Льва Яшина». Начало встречи — в 16:30 мск. В первом круге команды сыграли вничью в Туле со счётом 1:1.

Новиков: «Динамо» полностью переиграло «Сочи», но не справилось с другими людьми
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020