Тренер «Динамо» Новиков поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником.

«Поздравляю всех спортивных журналистов с профессиональным праздником! Благодаря вашей работе футбол всегда рядом с болельщиками, где бы они ни находились. Спасибо! Успехов вам!» — написал Новиков в своём «инстаграме».

«Динамо», набрав в 24 матчах 32 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (59). Следующий матч московский клуб проведёт на своём поле с тульским «Арсеналом». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ им. Льва Яшина». Начало встречи — в 16:30 мск. В первом круге команды сыграли вничью в Туле со счётом 1:1.