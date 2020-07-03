Гаттузо: игроки «Наполи» в матче с «Аталантой» слишком много говорили. Я в ярости

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (0:2).



«Не „Аталанта“ начала этот матч блестяще, а мы совершили ошибки. Игроки „Наполи“ слишком много говорили. Я в ярости. Игра была в наших руках, а мы забили первый гол за соперника. Было слишком много разговоров, которые не позволили нам выступить лучше. Учитывая то, какими футболистами мы располагаем, мы должны были играть гораздо лучше. Ошибки допустимы, но после них игроки „Наполи“ начали тратить энергию на разговоры с судьями. Мы не должны сдаваться. В этот раз команда хотела жаловаться, а не играть. Мне не понравилось такое отношение», — приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А