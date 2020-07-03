Мауро Икарди: с первого дня хотел остаться в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди признался, что хотел остаться во французском клубе с первого дня. Напомним, что первоначально Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера» на правах аренды, однако затем подписал с клубом полноценный контракт.
«Как только я приехал из Италии в Париж, моё решение было окончательным. Опцию выкупа трансфера можно было активировать только в этом сезоне, но для меня всё было решено с первого дня в „ПСЖ“. Когда это стало возможным, мы обсудили всё с представителями „ПСЖ“. Я поговорил с семьёй, и мы все сошли на том, что нам лучше остаться во Франции. Подписать контракт было очень легко», — приводит слова Икарди Le Parisien.
В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 Икарди провёл 20 матчей, забил 12 мячей и сделал 3 результативные передачи. «ПСЖ» был признан чемпионом Франции.
- 3 июля 2020
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