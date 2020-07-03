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Куртуа: впереди много сложных матчей, но лучше быть на четыре очка впереди, чем отставать

Куртуа: впереди много сложных матчей, но лучше быть на четыре очка впереди, чем отставать
Футбол / Испания 0

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Хетафе» (1:0) и поделился ожиданиями от оставшейся части сезона.

Напомним, после 33-го тура «Реал» лидирует в чемпионате Испании с отрывом от «Барселоны» в четыре очка.

«В предстоящих матчах нам нужно сыграть на ноль. Это ключ к победам. Мы знали, что нас ждёт в игре против „Хетафе“. У них своя игра, своя работа с мячом, они пытаются выбить соперника из игры. Чтобы их обыграть, нужно хладнокровие.

У нас впереди ещё много сложных матчей, в следующем туре мы играем с „Атлетиком“, с этим соперником всегда сложно. Но в любом случае лучше быть на четыре очка впереди, чем отставать с таким же отрывом.

Мы должны действовать в том же духе, продолжать то, что делали после возобновления сезона», — приводит слова игрока As.

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