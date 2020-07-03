Куртуа: впереди много сложных матчей, но лучше быть на четыре очка впереди, чем отставать

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Хетафе» (1:0) и поделился ожиданиями от оставшейся части сезона.
Напомним, после 33-го тура «Реал» лидирует в чемпионате Испании с отрывом от «Барселоны» в четыре очка.
«В предстоящих матчах нам нужно сыграть на ноль. Это ключ к победам. Мы знали, что нас ждёт в игре против „Хетафе“. У них своя игра, своя работа с мячом, они пытаются выбить соперника из игры. Чтобы их обыграть, нужно хладнокровие.
У нас впереди ещё много сложных матчей, в следующем туре мы играем с „Атлетиком“, с этим соперником всегда сложно. Но в любом случае лучше быть на четыре очка впереди, чем отставать с таким же отрывом.
Мы должны действовать в том же духе, продолжать то, что делали после возобновления сезона», — приводит слова игрока As.
- 3 июля 2020
-
14:56
-
14:45
-
14:34
-
14:26
-
14:07
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:29
-
13:29
-
13:20
-
13:07
-
13:07
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
11:28
-
11:22
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:49
-
10:43
-
10:36
-
10:34
-
10:28
-
10:08
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
09:48
-
09:43