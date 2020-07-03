Стала известна серьёзность травмы Мозеса

«Интер» объявил результаты обследования повреждения полузащитника команды Виктора Мозеса.
Напомним, нигерийский футболист провёл в матче 29-го тура Серии А с «Брешией» (6:0) чуть больше часа на поле, после чего был заменён.
Официальный аккаунт «Интера» в социальной сети "Твиттер" сообщает, что обследование выявило у Мозеса мышечную усталость сгибателя левого бедра.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Мозес пропустит игру 30-го тура итальянского чемпионата с «Болоньей» в это воскресенье, а также рискует не принять участие в матче Серии А с «Вероной» 9 июля.
В текущем сезоне итальянского чемпионата Мозес провёл на поле в составе «Интера» семь матчей и отметился тремя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за «Фенербахче», «Челси» и «Ливерпуль».
- 3 июля 2020
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