«Локомотив» ответил Ди Марцио, сообщившему о возможном обмене Миранчука на Лаксальта

«Локомотив» прокомментировал информацию, согласно которой московский клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника «Милана» Диего Лаксальта.



Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте сообщил, что миланский клуб интересуется хавбеком московского «Локомотива» Алексеем Миранчуком, а «железнодорожники» — Лаксальтом.



«В этой сделке по обмену мы готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере € 25 млн», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в «Твиттере».



В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.