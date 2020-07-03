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Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар Облякова локтем

Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар Облякова локтем
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз принял решение дисквалифицировать полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина на два матча за агрессивное поведение, сообщает пресс-служба организации.

В выездной встрече 25-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА Зобнин ударил хавбека «армейцев» Ивана Облякова локтем. После просмотра видеоповтора главный арбитр матча Алексей Еськов показал игроку «Спартака» красную карточку.

Встреча ЦСКА — «Спартак» завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев». Автором обоих голов стал полузащитник Никола Влашич.

Таким образом, Зобнин пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Тамбовом» (4 июля) и встречу 27-го тура с московским «Локомотивом» (8 июля). Обе игры состоятся на стадионе красно-белых.

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