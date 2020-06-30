Джикия: Зобнин извинился перед командой как настоящий мужчина
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал удаление полузащитника красно-белых Романа Зобнина в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).
«Подвёл ли Зобнин команду? Если говорить грубо — да, так получилось. Но Зобнин извинился перед командой как настоящий мужчина. И со мной такое бывает.
Посмотрим, что будет в Питере. Игру завтра будем разбирать. Нравится ли сейчас играть при трёх тысячах, когда болеют в командах? Тяжело, конечно, когда люди болеют. Хочется, чтобы этого было поменьше. Сегодня было тяжело без своих болельщиков, ждём игры на своём стадионе. Спад у Бакаева? Кто заметил спад? Не ко мне вопросы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Джикия: спорные решения, как всегда, не в нашу пользу. Уже привык, как «Спартак» судят
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