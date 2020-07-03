Александр Мостовой: пойти тренером в «Спартак»? Мой телефон открыт для клуба

Бывший игрок московского «Спартака» и национальной команды России Александр Мостовой дал понять, что готов обсудить с красно-белыми назначение на пост тренера.

Один из пользователей «Инстаграма» спросил у Мостового, пойдёт ли он работать тренером в «Спартак».

Экс-футболист ответил: «Хороший вопрос! Этот вопрос самый популярный. У меня телефон свободный 24/7 и телефон открыт для «Спартака».

В настоящее время красно-белых возглавляет Доменико Тедеско. В его штаб входят Андреас Хинкель, Макс Урванчки, Владимир Чепзанович, Рамиль Шарипов и Александр Зайченко.

«Спартак», набрав 32 очка в 25 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 26-м туре московская команда на своём поле сыграет с «Тамбовом» (4 июля, начало — в 18:30 мск).