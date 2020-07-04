Эдинсон Кавани близок к переходу в «Рому»
Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани в ближайшее время может стать игроком «Ромы», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, 33-летний футболист заключит контракт с римским клубом на следующей неделе. Напомним, 1 июля Кавани покинул «Пари Сен-Жермен» и стал свободным агентом. Мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» отказались от идеи приобретения Кавани в летнее трансферное окно.
В сезоне-2019/2020 Кавани в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». Уругваец успел улететь на родину до закрытия границ.
- 4 июля 2020
-
10:41
-
10:41
-
10:35
-
10:35
-
10:13
-
09:58
-
09:57
-
09:45
-
09:43
-
09:32
-
09:25
-
06:31
-
05:49
-
05:24
-
04:59
-
04:33
-
04:21
-
03:49
-
02:58
-
01:50
-
00:55
-
00:55
-
00:28
-
00:18
-
00:14
-
00:11
- 3 июля 2020
-
23:53
-
23:43
-
23:37
-
23:27
-
23:09
-
22:52
-
22:38
-
22:27
-
22:26
Партнерский контент