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В Армении громкий скандал с «договорняками». 58 человек дисквалифицировали

В Армении громкий скандал с «договорняками». 58 человек дисквалифицировали
Футбол / Прочие турниры 0

Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 во втором дивизионе (Первая лига) внутреннего чемпионата.

Причиной досрочного завершения стали договорные матчи.

«Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», а также задействованных 58 персон (в том числе 45 — пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки», — сообщается на официальном сайте ФФА.

На момент завершения сезона во втором дивизионе Армении лидировали команды «Ван» и «Локомотив», набравшие по 70 очков. В розыгрыше чемпионата принимало участие 18 клубов.

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