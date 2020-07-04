Семак — о согласии Галицкого перенести матч с «Динамо»: благородство не выходит боком

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал решение владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого пойти на перенос встречи с «Динамо».



«Благородство никогда не выходит боком. Если делаешь что-то хорошее, оно не может быть плохим. Вообще, считаю, в футболе всё заслуженно. Да, в отдельно взятом матче может не повезти. Но в общем и целом что заработал, то и получишь. Поэтому подобный поступок Сергея Галицкого, конечно, в копилку», — приводит слова Семака сайт телеканала «Матч ТВ».



Матч 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» состоится завтра, 5 июля, на стадионе ФК «Краснодар». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Динамо» поблагодарило владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за согласие на перенос игры