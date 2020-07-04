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Магкеев: если играешь, то должен «напихать» тому же Чорлуке

Магкеев: если играешь, то должен «напихать» тому же Чорлуке
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением по поводу общения на футбольном поле с более старшими партнёрами по команде.

«Быт и футбольное поле – разные понятия. В быту нужно соблюдать субординацию, но на поле нет возраста. Если играешь, должен «напихать» тому же Чорлуке. От меня была подсказка в довольно приказном тоне. Ведран понимает, что это футбол. Если тихо подскажешь, партнёр не услышит, пойдёт атака и нам забьют гол.

Бенедикта могу назвать другом. Когда я только пришёл в «Локомотив», были неприятные ощущения под поясницей. Наши реабилитологи-испанцы сказали, что нужно больше заниматься в зале и закачивать мышцы. В это время в комнате был Хеведес и сказал: «Будешь заниматься со мной». Так началось наше общение. Бенедикт – очень открытый и приятный человек. Разница в возрасте не создавала барьеров», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

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