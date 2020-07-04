«Спартак» — «Тамбов»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Спартака» и «Тамбова» определились с составами на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Понсе.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Федчук.

Запасные: Чагров, Юрганов, Каплиенко, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Костюков.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Тамбов».