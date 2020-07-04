«Спартак» — «Тамбов»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ
Тренерские штабы московского «Спартака» и «Тамбова» определились с составами на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Понсе.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Федчук.
Запасные: Чагров, Юрганов, Каплиенко, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Костюков.
Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Тамбов».
Кечинов: «Спартаку» будет не хватать Зобнина в матче с «Тамбовом», он «моторчик команды»
- 4 июля 2020
-
18:24
-
18:12
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:45
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:23
-
17:18
-
17:12
-
16:58
-
16:35
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
15:56
-
15:56
-
15:45
-
15:44
-
15:31
-
15:30
-
15:15
-
15:12
-
15:01
-
15:01
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:46
-
13:30
Партнерский контент