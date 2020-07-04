Соболев: мой гол был чистым. Не знаю, как ещё надо забить, чтобы засчитали

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свою игру в матче с «Тамбовом» (2:3).
«Дело не в судействе, а в нас. Сами проиграли. Но если о судействе, считаю, мой гол был чистым. Не знаю, как ещё надо забить, чтобы засчитали. Обидно. Я даже не толкал его. Возможно, я выставил левую руку, но она у меня даже сломана, я не толкал игрока. Там только пальцы работают. Наверное, тогда стоит каждый гол отменять, на стандартах все хватают друг друга руками. Для меня это чистый гол. Но на судей надо всё валить в последнюю очередь, хочется извиниться перед болельщиками, игра была наша. Это недопустимо, несмотря на все судейские ошибки.
Нет в команде такого, чтобы мы концентрировались на Кубке. Стараемся брать три очка в каждом матче чемпионата. На Джордана не покатил, он был позади меня, я его плохо видел, поэтому решил пробить сам», — передает слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 4 июля 2020
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