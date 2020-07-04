Гончаренко — о 4:0 с «Ахматом»: очень тонкая грань между победой и поражением

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после победы со счётом 4:0 в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Первый тайм был равным, второй смогли развернуть в нашу сторону. Очень тонкая грань между победой и поражением. Арбитр смотрел пенальти в наши ворота. Всё могло качнуться в другую сторону после того, как фола не было, мы оживились, а «Ахмат» на этом фоне растерялся. После первого забитого мяча забили второй и третий.

Конкуренция никуда не делась. Рад за Кирилл Набабкина, ему много от меня доставалось, но сейчас он ярко и качественно играет. Он должен быть лидером в силу возраста. Набабкин в хорошей форме, играет в старте», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.