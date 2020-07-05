Тедеско отказался оценивать работу судей в матче «Спартак» — «Тамбов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не стал комментировать работу бригады арбитров во главе с Владимиром Москалёвым на матче с «Тамбовом» (2:3).

«Как оценю работу судей? Я больше не говорю о судьях. Лучше говорить о матче.

Почему поменяли Ларссона? Вы не знаете, что происходит в команде. У него были проблемы с мышцами. Если бы я его не заменил, вы бы спросили: почему он порвался? Мы стараемся сохранить ребят в строю. Чувствовали, что у Джордана идёт игра. Но не менять его было опасно. Понсе отличный игрок, он провёл хороший матч", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» уступил «Тамбову». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:2.