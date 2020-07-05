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«Милан» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии

«Милан» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии
Футбол / Италия 0

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Милан». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу на 23-й минуте с передачи нападающего Златана Ибрагимовича. На 34-й минуте Ибрагимович увеличил преимущество красно-чёрных, реализовав пенальти. В начале второго тайма ещё один мяч в ворота «Лацио» отправил форвард гостей Анте Ребич, которому ассистировал хавбек Джакомо Бонавентура.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионате Италии. Отставание «орлов» от «Ювентуса» увеличилось до семи очков. «Милан» поднялся на шестое место, опередив «Наполи», однако у команды Дженнаро Гаттузо есть один матч в запасе.

Италия - Серия А. 30-й тур
04 июля 2020, суббота. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Чалханоглу – 23'   0:2 Ибрагимович – 34' (пен)   0:3 Ребич – 59'
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