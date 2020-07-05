«Милан» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии
В матче 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Милан». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Первый гол забил полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу на 23-й минуте с передачи нападающего Златана Ибрагимовича. На 34-й минуте Ибрагимович увеличил преимущество красно-чёрных, реализовав пенальти. В начале второго тайма ещё один мяч в ворота «Лацио» отправил форвард гостей Анте Ребич, которому ассистировал хавбек Джакомо Бонавентура.
«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионате Италии. Отставание «орлов» от «Ювентуса» увеличилось до семи очков. «Милан» поднялся на шестое место, опередив «Наполи», однако у команды Дженнаро Гаттузо есть один матч в запасе.
Италия - Серия А. 30-й тур
04 июля 2020, суббота. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Чалханоглу – 23' 0:2 Ибрагимович – 34' (пен) 0:3 Ребич – 59'
Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А
- 5 июля 2020
-
01:28
-
00:58
-
00:53
-
00:47
-
00:37
-
00:35
-
00:26
-
00:20
-
00:14
- 4 июля 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:38
-
23:25
-
23:24
-
23:15
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:55
-
22:48
-
22:47
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:19
-
22:14
-
22:10
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:46
-
21:45
-
21:37
-
21:35
-
21:23
Партнерский контент