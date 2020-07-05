Флик: Левандовски заложил фундамент для «Золотого мяча»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик выразил мнение, что нападающий команды Роберт Левандовски в этом году сможет побороться за «Золотой мяч».
«51 гол – уже очень мощно. Его первый гол «Байеру» был прекрасен. Конечно, ему немного повезло. Но это его и отличает – уверенность в своих силах и качествах. Если судить по количеству голов, у Левандовского их 34 в чемпионате. После этого начинаешь думать, как игрок из Бундеслиги может получить «Золотой мяч». Почему нет? Он уже заложил фундамент для этого, желаю ему удачи», — цитирует Флика Goal.com.
В нынешнем сзеоне «Бавария» с Левандовским в составе стала чемпионом Германии и завоевала национальный Кубок. В августе команда продолжит борьбу в Лиге чемпионов. В 1/8 финала в первом матче мюнхенцы на выезде разгромили «Челси» (3:0).
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